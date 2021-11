Jersson Vásquez renovó contrato con César Vallejo

Los poetas continúan reforzándose y han asegurado una pieza fundamental dentro del plantel de Chemo del Solar. Es por eso que, anunciaron la renovación de Jersson Vásquez, quien los acompañará una temporada más. De tal manera, el futbolista jugará tanto el torneo local, como la Copa Libertadores.

Además del lateral izquierdo de 35 años, Patricio Arce y el panameño Abdiel Arroyo estarían por unirse al equipo trujillano. Otros que también interesan son Marlon de Jesús, el colombiano Jimmy Valoyes y el argentino Blanco.

De Jesús disputó 23 partidos en Binacional y anotó 10 goles. Valoyes participó en 32 encuentros vistiendo la camiseta de Sport Huancayo en el que solo anotó un gol. Asimismo, Blanco jugó 25 cotejos con UTC y tuvo 11 anotaciones.

César Vallejo disputará por cuarta vez la Copa Libertadores

El cuadro trujillano acabó la temporada en el cuarto puesto del acumulado con 42 unidades, logrando así su pase para participar en la próxima Copa Libertadores 2022 como Perú 4.

César Vallejo tendrá que superar tres etapas para acceder a la fase de grupos del torneo internacional.

“Tengo claro que el equipo va a llegar a la pre Libertadores mucho mejor preparado que el año pasado, que no hicimos ni un partido de preparación y cuando empezamos la pretemporada me dio Covid, entonces no me autorizaron para volver a los entrenamientos hasta tres días antes del primer partido”, se pronunció días atrás José del Solar.