Jhilmar Lora: “No hay favoritos en la final”

Jhilmar Lora, lateral derecho de Sporting Cristal, habló sobre la final nacional de la Liga 1 2021 ante Alianza Lima.

Comienza la cuenta regresiva para una nueva final nacional. Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán este domingo a las 15:00 hrs en el Estadio Nacional por la ida de la final de la Liga 1. Jhilmar Lora, jugador de la ‘Máquina Celeste’, habló sobre lo que será esta final.

El jugador ‘celeste’ manifestó que las finales serán distintas a cualquier otro partido: “Yo creo que va a ser diferente al partido de la fase 2. Habrá hinchada y siento que el hecho de tener unos días para prepararnos va a influir bastante. Es otra final y va a ser muy diferente”.

El lateral derecho rimense mostró su respeto ante Alianza Lima y sus jugadores: “No hay favoritos en la final y menos contra Alianza Lima. Es un equipo fuerte y que ha tenido un gran año, lo ha demostrado. No se sabe nunca qué pueda hacer delanteros como Hernán Barcos, Jefferson Farfán y más. Alianza Lima tiene individualidades muy importantes y hay que estar atentos a cada uno”.

El jugador de 21 años reveló sentirse motivado por todo lo que viene logrando en su corta carrera: “Jugar finales y ver lo que se ha logrado es una motivación grande para un joven de 21 años, pero estoy concentrado en lo que se viene y preparándome para tener un buen nivel”.

Por último, Jhilmar habló sobre Roberto Mosquera: “Significa bastante el ‘profe’. No solo él, también todos los DT’s que han pasado por mi carrera. Este año me he sentido muy bien y siento que he sido potenciado por el profesor”, finalizó.