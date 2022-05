Jesús Arismendi: “La cancha estaba a favor de Universitario”

Los jugadores de Alianza Atlético mostraron su molestia por el polémico arbitraje de Jesús Cartagena en la derrota ante Universitario

Alianza Atlético de Sullana cayó derrotado 1-3 ante Universitario por la jornada 13 de la Liga 1. Los jugadores como Jesús Arismendi mostraron su molestia con el arbitraje de Jesús Cartagena donde fue expulsado junto con su compañero Diego Penny.

“Mi expulsión fue totalmente injusta, yo le reclamé por dos jugadas que no me parecieron. Por el calor del partido le levanté un poco la voz, pero nunca le falté el respeto, ni le dije una grosería. Me acerqué al árbitro y le recriminé que era lo que cobraba, pues así te meten todo el partido. La cancha estaba inclinada a favor de Universitario. Los malos cobros te van desgastando y al final termina como sucedió ”.

Sostuvo Jesús Arismendi para Futbol en América.

Asimismo, Marcio Valverde también mostró su molestia por lo ocurrido. “Hay que tener mucha más personalidad para arbitral, si no pide que no te programen y listo, ya es consecuente este tipo de arbitraje y perjudican”.

El portero Diego Penny confesó lo que sucedió tras el encuentro que determinó su expulsión. “Estoy muy caliente con el árbitro, es la segunda vez que nos arbitra y ya tenemos tres expulsados con él. Es un árbitro que no tiene personalidad. Yo voy a darle la mano al final del partido y me expulsan. Hizo el ademán para asustarme y le dije no me vas a asustar y me expulsó”.

Este resultado le permitió al conjunto crema mantenerse en la lucha por el primer lugar de la Fase 1, mientras que a los Churres no les vino bien, pues perdieron la punta.