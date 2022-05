Xavi: “Nos tenemos que reforzar si queremos ser competitivos”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se refirió a las expectativas del cuadro culé para la próxima temporada y sobre la participación en la Champions League

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se refirió a las expectativas del cuadro culé para la próxima temporada y sobre la participación en la Champions League. El Barsa anhela volver a ser el equipo competitivo de antaño de la mano del joven entrenador español.

Xavi expresó lo siguiente: “Contesto a vuestras preguntas, yo creo en el proyecto. Hemos de ser más competitivos y fiables. Este club no puede permitirse años sin títulos. Tengo todo el apoyo. Hemos mejorado. Hay que reforzarnos y mejorar”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Estoy encantado con el presidente, Jordi, Mateu… Todo muy bien. Somos una piña. Voy a estar pendiente de todo y hay que trabajar y reforzarse para ser más competitivos el año que viene. No ha acabado la temporada, hay que acabar en la segunda posición y habremos salvado una temporada que podría haber sido peor. Estaré pendiente”.

EL BARSA LE GANÓ AL REAL BETIS

Agregó: “Creo que es importante reforzar cada año, ganes o pierdas. Más si pierdes. Este año no será positivo porque no hemos luchado por títulos y no hemos ganado y todo lo que venga será bienvenido. La situación económica que hay y tendrá que salir gente para que vengan. La situación es complicada, de las más difíciles, pero nos tenemos que reforzar si queremos ser competitivos. Es una evidencia”.

Por último, manifestó que: “El Celta es muy buen equipo, con alma ofensiva. Tiene el objetivo cumplido y viene sin presión. Tiene jugadores de gran capacidad y capaces de dominar el partido. Denis, Iago, Brais… será una prueba importante. Hay que lograr los tres puntos que serían importantes para la segunda plaza. Hemos de mejorar en el juego y sensaciones”.