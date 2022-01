Jesús Barco: “Jugar torneo internacional fue una motivación”

Jesús Barco, nuevo jugador del Sport Boys, habló tras ser oficializado como refuerzo para la Liga 1 Betsson 2022

Jesús Barco, nuevo jugador del Sport Boys, habló tras ser oficializado como refuerzo para la Liga 1 Betsson 2022. El volante peruano se le mostró muy feliz en su nuevo club y le gusto la idea de jugar una copa internacional.

“El jugar torneo internacional fue una motivación. Sobre todo porque Sport Boys no estaba en uno hace muchos años, quiero que el equipo pueda dar un paso más. Eso me motivó y lo que queremos es dar un paso adelante en la Copa Sudamericana”, comentó Barco a RPP.

“Estoy feliz de volver a un equipo con tanta historia, ya quiero incorporarme a los entrenamientos con mis compañeros”, dijo el volante de 24 años en las redes oficiales del club rosado.

Barco habló también como le fue en la temporada 2021 con Carlos A. Mannucci: “En Mannucci no tuve la continuidad que quería, primer por el contagio y luego porque tuve muchas lesiones. Igual estoy muy agradecido con ellos y en Sport Boys buscaré continuidad”.

Finalizó su entrevista comentando que él estuvo en el Sport Boys desde menores y les tiene un cariño muy especial: “Yo estuve en menores de Sport Boys, hice la mayoría de esa etapa ahí y por eso me siento feliz de regresar a un lugar donde me abrieron las puertas. Me dieron la oportunidad de crecer desde chico”.