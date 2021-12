Jhair Butrón: “Deza se equivocó y me mintió”

Jahir Butrón, entrenador de Carlos Stein, habló sobre el retiro de Jean Deza del fútbol tras diversos problemas fuera de las canchas.

Jahir Butrón fue el último entrenador que le dio una chance a Jean Deza para que se rectifique en el campo de juego; lamentablemente, el ‘ratón’ una vez más falló al que le dio la mano. El entrenador de Carlos Stein contó detalles de la última etapa de Deza como jugador de fútbol.

El estratega peruano reveló que Deza volvió a cometer una indisciplina en su estadía en Stein: “Le insistí en que prefería que me diga las cosas y no me las oculte. Lo que me molesta es la mentira y él se equivocó y me mintió. Por eso le dije, ¿Cómo te defiendo ahora? Ya arrastraba problemas de indisciplina anteriores y tocó tomar una decisión dura. Creo que no me equivoqué, era lo mejor para el equipo”.

El entrenador del elenco ‘carlista’ mencionó que aconsejo a Deza: “Tengo experiencia con jugadores con problemas de indisciplina y le puse las cosas claras. Le dije que había jugado 18 años profesionalmente y que entendía que uno quiere hacer sus cosas, pero le hice ver que hay momento para todo”, declaró en el Diario Trome.

Por último, el entrenador de Carlos Stein elogió la manera de jugar de Jean Deza: “Si se dedica a jugar es un crack. Con el balón en los pies es increíble, hace lo que quiere”, finalizó.