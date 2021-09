Jhilmar Lora: “Tengo mucha ilusión de poder sumar minutos”

Jhilmar Lora, jugador de Sporting Cristal, habló sobre sumar minutos en la próxima fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas.

El día de hoy comenzaron los entrenamientos de la Selección Peruana de cara a los encuentros ante Chile, Bolivia y Argentina por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Jhilmar Lora es uno de los más emocionados por esta fecha triple debido a que siente que puede tener más minutos en los siguientes partidos.

El lateral derecho de Sporting Cristal mencionó que tras la lesión de Aldo Corzo siente que puede tener más protagonismo en la ‘Blanquirroja’: “Ahora hay mayor posibilidad de jugar en la selección (tras la lesión de Aldo Corzo) y tengo mucha ilusión de poder sumar minutos. Si es que me toca creo que estoy preparado”.

Jhilmar habló sobre lo que significa para él compartir cancha con Jefferson Farfán: “Es bonito compartir entrenamiento con referentes del fútbol peruano, en esta oportunidad con Jefferson y lo he notado bastante feliz, no venía hace un tiempo y lo veo contento”, mencionó en RPP Deportes.

El defensor de 20 años reveló que el ‘Tigre’ ha hablado con él: “El profesor (Ricardo) Gareca ha conversado conmigo y sigo preparándome para cuando me toque estar. Siento que me estoy preparando y estoy listo para cuando el profesor Gareca me quiera utilizar en la selección”.

Por último, el jugador del cuadro celeste dio a conocer que Luis Advíncula le otorga consejos para que pueda mejorar su juego: “Converso con Luis, a veces me bromea y también me aconseja de vez en cuando”.

La Selección Peruana se prepara para su enfrentamiento ante Chile el próximo jueves 7 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, el ‘Clásico del Pacífico’ será un encuentro que definirá el futuro de ambas selecciones en su lucha por llegar al mundial. ¡Vamos Perú!