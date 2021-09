Piero Quispe: “Tomo con mucha responsabilidad el reemplazar a Hernán”

El jugador fue una pieza importante en la victoria de Universitario frente a Sport Huancayo y habló respecto a su buena relación con Hernán Novick.

El pasado domingo, Universitario de Deportes venció 3-1 a Sport Huancayo. Es este duelo una de las piezas clave fue José Carvallo, quien atajó dos penales. Sin embargo no fue el único que resaltó en el cuadro crema. Pues el volante de tan solo 20 años, Piero Quispe, realizó el primer gol haciendo una gran definición. Sus compañeros se encuentran contentos y en especial Hernán Novick.

Tras ser uno de los componentes más destacados del enfrentamiento, en un diálogo con RPP, Piero Quispe se refirió respecto a su actual presencia en su equipo y sobre su relación con Hernán Novick: “Tomo con mucha responsabilidad el hecho de reemplazar a Hernán, él también me habla. Creo que habría posibilidad de jugar juntos, lo hemos hecho en partidos de prácticas y nos entendemos”.

“Hernán Novick siempre me dice que cuando me ve lo hago acordar a él en sus inicios. Lo admiro como persona y como jugador”, agregó Piero Quispe.

Cabe mencionar que debido al rendimiento con el que se encuentra Quispe, Novick ya había lanzado comentarios sobre el potencial de su compañero. En una entrevista a Movistar a inicios de años, el volante uruguayo dijo: “Uno de los que más me llamó la atención es Piero Quispe, juega de mediapunta conmigo. Es un pibe que tiene condiciones muy buenas. Es un juvenil en el que el club confía mucho él. Tiene un buen presente y va tener un gran futuro”.

El volante también contó su admiración por Edison Flores, a quien tiene como referente: “Cuando era chico admiraba mucho a Edison Flores. No he hablado con él todavía, lo he visto de lejos”.