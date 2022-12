Jhon Alber Ortiz: “Yo primero analicé la situación de Alianza Lima, si era aceptado el fútbol femenino como tal y ellos me hicieron ver el récord de asistencia del público este año”

El nuevo técnico de Alianza Lima Femenino, Jhon Alber Ortiz, habló con un programa deportivo acerca de su llegada al cuadro ‘íntimo’ y se refirió acerca del ambicioso plan que tiene la directiva aliancista para la próxima temporada.

“Yo primero analicé la situación de Alianza Lima, si era aceptado el fútbol femenino como tal y ellos me hicieron ver el récord de asistencia del público este año. Alianza está apuntando a un proyecto a largo plazo. Me dijeron que el objetivo es ganar la liga y llegar más lejos en la Libertadores”.

“Quieren avanzar un poco más, y que apuestan a llegar a la final de la Copa. Es un reto agresivo y un poco exigente, pero para eso me han contratado, para trabajar y hacerlo”, indicó el estratega colombiano.

Además, Ortiz habló acerca de las incorporaciones para la próxima temporada: “Recomendé dos jugadoras, pero no se pudo porque tienen ofertas muy buenas de Brasil y es complicado competir económicamente. La que si está es Sandra Ibargüen, que estaba jugando en Llaneros (Colombia). No la recomendé yo, me la presentó la dirigencia de Alianza Lima, pero decidí darle el visto bueno. Es extremo, delantera, de perfil derecho, es rápida, con buen regate y potente. Creo que le puede servir mucho a Alianza”, finalizó.