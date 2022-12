Wout Weghorst: “Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto”

El delantero de la Selección de Países Bajos, Wout Weghorst, habló acerca del incidente que protagonizó junto a Lionel Messi. El atacante ‘tulipán’ indicó que mantiene el respeto por el ’10’ de Argentina.

“Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien. Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia”, indicó a los medios luego de la victoria de Besiktas ante el Şanlıurfaspor.

Además, Weghorst se refirió a su experiencia con Países Bajos en Qatar 2022: “Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si…? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido de haber vivido una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera”, agregó el delantero de Besiktas.