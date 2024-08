Jhonn Tierradentro: “Faltan 90 minutos”

El DT crema asumió la responsabilidad del resultado, pero afirmó que aún faltan 90 minutos

El equipo femenino de Universitario de Deportes perdió 2 a 0 en el Estadio Monumental ante Alianza Lima en la primera final de la Liga Femenina 2024. Tras el termino del encuentro, el entrenador ‘crema’, Jhonn Tierradentro asumió la responsabilidad de la derrota y aseguró que aún quedan 90 minutos.

“Esto es una final y hay que estar expuesto a todo. Hoy nos tocó perder a nosotros. Vamos a asumirlo con mucho compromiso, mucha responsabilidad. Sabemos que dimos un paso en falso en nuestra casa, pero faltan 90 minutos. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleando”, declaró el estratega.

También señaló que irán a Matute con la cabeza en alto en busca de un histórico resultado. “Hoy el responsable del partido soy yo y voy a asumirlo con todo el profesionalismo y voy a ser muy reflexivo a lo que fue el partido, los errores que pudimos cometer. Vamos con la cabeza en alto a enfrentar otros 90 minutos en la casa de ellos y vamos a afrontarlo de la mejor manera”, explicó Jhonn Tierradentro.

En concordancia con su entrenador, Xioczana Canales aseguró que no se rendirán a pesar del marcador. “Fue un partido muy duro, no pensábamos que iba a acabar así pero faltan 90 minutos más. Vamos a luchar hasta el último, estamos enfocadas, 2-0 no es nada, podemos voltear este marcador”, señaló la jugadora de Universitario de Deportes.

¿Cuándo se juega la final de vuelta?

El partido de vuelta será entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo viernes 30 de agosto. El conjunto ‘íntimo’ ya puso a la venta las entradas para la segunda final y tuvieron una recepción increíble. Los ‘blanquiazules’, vía redes sociales, informaron que se agotaron las entradas para la tribuna sur, occidente central y los palcos.

