Selección Peruana: “Chocherita” es la novedad

Jorge Fossati anunció la lista de convocados y están Jean Pierre Archimbaud

Miguel Trauco, Renato Tapia, Santiago Ormeño y Jordy Reyna vuelven a la selección peruana

La lista se hizo esperar, pero trajo sorpresas. Jorge Fossati convocó a un total de 30 jugadores para los partidos de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador. La novedad fue Jean Pierre Archimbaud, volante de Melgar y el regreso de Renato Tapia, Miguel Trauco, Santiago Ormeño y Jordy Reyna, al igual que otros convocados del medio local.

El primero que llama la atención es Renato Tapia, quien no participó de la última Copa América por problemas con el seguro del jugador. Sin embargo, cuando muchos consideraban que Fossati le podría la cruz y no lo llamaría de nuevo, el ‘Nonno’ no dudó en volverlo a convocar.

De la misma manera sorprendieron los llamados de Santiago Ormeño que proviene del Puebla de México, y Yordy Reyna que milita en el Torpedo de Moscú, quienes llevaban mucho tiempo sin ser considerados en la selección peruana.

Por parte del medio local se sumaron nuevos jugadores como Jean Pierre Archimbaud de Melgar, Jorge Murrugarra de Universitario y Renzo Garcés de Alianza Lima.

Finalmente, también tomó en consideración a Miguel Trauco del Criciúma de Brasil, quien está teniendo minutos en su club.

Cabe destacar que, Oliver Sonne y Luis Advincula, quienes juegan en la posición de laterales en sus respectivos equipos, fueron considerados como mediocampistas en esta oportunidad.

Perú enfrentará a Colombia en el Estadio Nacional el próximo viernes 6 de septiembre a las 8:30 de la noche, y luego viajará a Ecuador para medirse al Tri a las 4 de la tarde del martes 10 de septiembre.