Jhonny Baldovino afirmó la participación de Municipal en la Liga 3

El asesor legal de la Agremiación de futbolistas, Jhonny Baldovino, anunció la participación de Deportivo Municipal en la Liga 3 2025

Deportivo Municipal será uno de los equipos favoritos a ascender de categoría durante su participación en la Liga 3 del 2025. Jhonny Baldovino pudo confirmar la noticia mencionada a través de una entrevista brindada. Además, el asesor legal de la Agremiación de futbolistas contó detalles acerca del mejoramiento de pagos de algunos clubes peruanos.

«La situación va mejorando con el correr de los días, algunos ya pagaron lo pendiente con sus futbolistas, otros están llegando a un acuerdo con la agremiación, el martes 10 es la fecha límite para presentar la constancia de no adeudo o el convenio de pago a Licencias, si no reciben ninguno de esos dos documentos, no hay Licencia«, añadió Jhonny Baldovino.

Luego se refirió a los pagos realizados en los últimos días: «había clubes que estaban esperando el pago de octubre para cancelar sus deudas, esto sucedió el viernes 29 de noviembre y con ese dinero han podido regularizar su situación. Sobre cómo está el pago en el mes de noviembre, eso no tengo conocimiento«.

Deportivo Municipal en la Liga 3

Por otra parte, el asesor legal de la Agremiación de futbolistas informó al público en general la participación de Deportivo Municipal en la Liga 3 de la próxima temporada: «Ya confirmamos que Municipal está ahora en Liga3, consultamos sobre su caso y no está en la lista que están postulando para Liga2.

Finalmente, Jhonny Baldovino manifestó el difícil momento del club: “Si bien hay un grupo de socios, entre ellos ‘Titín’ Drago, pero por lo que me comentó él, la situación de Municipal es bastante complicada y es difícil encontrar gente que se comprometa para sacar el equipo a flote«