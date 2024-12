Leonel Galeano incómodo por su salida de Melgar

El jugador de Cienciano, Leonel Galeano, explicó cómo fue su salida del equipo arequipeño y se refirió a su llegada al conjunto cuzqueño

El defensor Leonel Galeano es uno de los refuerzos más importantes de Cienciano para la temporada 2025. Su aporte en la defensa fue fundamental para Melgar durante la campaña del 2024, logrando quedar en el tercer lugar de la tabla acumulada y clasificando a la fase previa de la Copa Libertadores.

Sin embargo, Leonel Galeano explicó su salida de Arequipa: «La idea era en un principio ver qué era lo que pretendía el club, y al no manifestar la intención de renovación, empecé a buscar nuevos lugares, no esperar a ver qué sucedía con el club en si iban a querer hacerla, efectuar la renovación o no”.

Luego, contó los detalles de su llegada a Cienciano, en donde le interesó el proyecto del conjunto cuzqueño: “En el medio de todo esto surgió lo de Cienciano que pude tener una charla con los directivos, con Cristian Díaz. Me hablaron del club, del proyecto y me venía bien en lo personal y me gustó la idea del proyecto, así que la decisión fue fácil de tomar”.

A pesar de su salida del club, Leonel Galeano se lleva los mejores recuerdos en el club arequipeño: “Es un club lindo, ordenado. La gente siempre me mostró el apoyo, el cariño, así que los recuerdos tanto de la ciudad como del club van a ser muy buenos, muy lindos. Me quedo con muchas cosas lindas que hemos pasado”.

Para terminar, mostró su incomodidad por la manera de salir de Melgar: “Un poco me sorprendió, no esperaba que se manejen así. No sé si sorprender es la palabra porque uno en el fútbol sabe que está de paso, que suceden estas cosas, que se terminan los ciclos, las etapas, pero quizá la forma en que se manejaron no fueron las adecuadas a mi manera de ver”.