¡Nelson Cabanillas confirma que es nuevo jugador de FBC Melgar!

Nelson Cabanillas, partirá a FBC Melgar para la siguiente temporada.

Luego de dejar la institución crema, Nelson Cabanillas se pronuncia y cuenta que si hubo conversaciones con Alianza Lima pero que él mismo decidió aceptar la propuesta de FBC Melgar, colores que defenderá desde el 2025 y donde buscará tener más protagonismo para tentar un llamado a la bicolor.

“Nunca negué que tuve contacto con Alianza Lima, pero uno tenía que estar enfocado en el final del campeonato. Me incliné por Melgar, por el proyecto que me ofrecían y por los temas que están pasando en Alianza Lima, pero no descarto jugar en Alianza Lima», comentó Nelson Cabanillas.

El marcador izquierdo, es confeso hincha de Universitario de Deportes, institución con la que logró el bicampeonato que quedará en la memoria de todos los hinchas pero, a su vez, es consiente que su rendimiento en lo personal no fue el más correcto, ya que, en muchas ocasiones, tuvo que rotar la posición con Segundo Portocarrero.

“El título tapa muchas cosas, pero yo siempre hago un balance de lo bueno y lo malo. Creo que al final, con altas y bajas, mi objetivo era afianzarme en el puesto, y lo logré gracias a la competencia con Portocarrero”, agregó Nelson Cabanillas quien sabe que debe ser más serio en el aspecto físico para brillar como se requiere.

En estos días, el jugador pisará Arequipa para pasar exámenes médicos y comenzar junto con el grupo la pretemporada muy necesaria para él que servirá para ponerse a punto para demostrar su mejor potencial vistiendo ahora los colores de FBC Melgar, bajo el mando del profesor Walter Ribonetto.

“Fue muy difícil salir del equipo del cual soy hincha, por eso las conversaciones se extendieron hasta el final. Más allá de lo económico, uno busca crecimiento y Melgar es un equipo que siempre pelea arriba, donde siento que voy a aportar mucho», sentenció Nelson Cabanillas con mucha ilusión.