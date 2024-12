¡Miguel Araujo analiza la situación de la Selección Peruana!

Miguel Araujo, asegura que las declaraciones de Paolo Guerrero cayeron como agua fría.

El defensor del Miguel Araujo, es consiente de la complicada situación que viene viviendo la Selección Peruana. Sabe que es imperativo el recambio generacional que tanto se pide para la bicolor y, a la vez, comentó que las declaraciones del capitán Paolo Guerrero, cayeron como un baldazo de agua fría para el grupo.

«A nosotros en la charla interna nos dijo algo así, nos cayó como un baldazo de agua fría porque es nuestro referente, es nuestro ídolo, nos cayó frío esa noticia. (…) No sé si un jugador se prepare para el retiro, me imagino como Paolo transpira fútbol», declaró Miguel Araujo.

Ante la fata de caras de jerarquía dentro de la Selección Peruana, el defensor Miguel Araujo, pretende tomar la batuta en la bicolor y sabe que es necesario que nuevos muchachos se levanten y conduzcan al grupo. Es importante que nuevos valores salgan al extranjero y eleven el nivel del mismo.

«Me siento muy bien para aportarle a la Selección y mi club, lo mejorque puedo dar. Me considero un líder dentro y fuera del campo, trato de apoyar a todos. El bajón ha sido porque nos tocó jugar con equipos muy fuertes, el cambio generacional nos pegó la verdad, antes teníamos jugadores que todos jugaban en el extranjero», agregó Miguel Araujo.

En este receso en las Clasificatorias, todos, desde la FPF hasta los hinchas, estamos en la obligación de poner las barbas en remojo y ser consientes de como se está llevando las cosas en nuestro fútbol peruano. La clasificación al Mundial de Rusia 2018 fue una burbuja que no define nuestra realidad. Hemos tocado fondo y el panorama, de no cambiar, parece sombrío si no comenzamos a cambiar pero verdaderamente desde la raíz. ¡Arriba Perú!