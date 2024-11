¡Miguel Villalta habla fuerte y claro sobre actualidad de Perú!

Miguel Villalta, ex defensor peruano, analiza brevemente la actualidad de la bicolor.

Perú terminó el año en la última casilla en la tabla de posiciones de las Clasificatorias. Un panorama lamentable que todos lo sufrimos. Miguel Villalta, ex defensor peruano, analiza la situación de la bicolor y, aunque es difícil, no pierde las esperanzas en el equipo de todos y espera que todo pueda mejorar.

«Es una pena, aún no podemos darnos por vencidos, pero es bastante complicado. Esto es por las cosas que se han venido dando, cambios de técnico, inestabilidad de la Selección, ahora debe haber mejora para intentar meterse a seguir peleando en estos lugares», señaló Miguel Villalta.

Según los técnicos que nos han tocado a lo largo de este proceso, han propuesto un esquema que jamás nos a ido bien. El 3-5-2 conlleva mucho tiempo de trabajo para que la idea logre calar en el equipo y nuestros futbolistas peruanos, no son muy dedicados al aspecto táctico.

«Aquí es importante saber las características de los futbolistas que uno tiene, me ha tocado jugar con línea de 3 y no es sencillo, ya que se requiere de mucho trabajo. Si bien es cierto, los defensores de la Selección, se las han arreglado para tomarle la mano, pero no solo es lo defensivo», aseguró Miguel Villalta.

Por último, el «Oso», sabe que en el fútbol todo es posible y se tiene que luchar por los colores hasta quemar el último cartucho. Todo da vueltas y hay que aprovechar todas las posibilidades que nos da la vida, pero, hay que trabajar para ello, porque sino, no nos vamos a poder trepar al barco.

«Esperemos que se pueda seguir encaminando eso que ya nos tenían acostumbrado de disfrutar de las Eliminatoias. Matemáticamente hay una pequeña ventana, hay que darle hasta el final, y ojalá que se den resultados y nos metamos a la pelea», finalizó Miguel Villalta.