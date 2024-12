¡Leonel Galeano estampó su firma por Cienciano!

El defensor argentino, Leonel Galeano, es nuevo jugador del «Papá».

Uno de los mejores defensores del presente año, pisa suelo cusqueño para defender la camiseta del «Papa». Leonel Galeano, es nuevo jugador de Cienciano del Cusco y asegura que llega a una institución ordenada y bien establecida que tendrá un lindo reto como la Copa Sudamericana donde ya es campeón.

“Muy contento con esta posibilidad que me brindó el club. Me hablaron muy bien del club, es un club que viene haciendo muy bien las cosas. La idea es ya cuando inicie la pretemporada hacer los trabajos de la mejor manera para llegar muy bien al torneo y ser protagonistas en el torneo local y apuntar a pasar la fase de Sudamericana que es muy importante”, declaró Leonel Galeano.

El jugador venía teniendo buenas actuaciones en FBC Melgar pero fue seducido por el proyecto a futuro que quiere imponer el cuadro imperial. Galeano cuenta que tuvo algunas conversaciones con Cristian Díaz, DT del «Papá», quien logró convencerlo para llevárselos a sus filas y tentar tocar la gloria.

“Conocidos míos de Melgar o amigos en común me hablaron muy bien del club. Cuando me llegó la posibilidad la verdad que me gustó la idea, me gustó el proyecto. Conozco al técnico, tuve una conversación, una charla con él, entonces fueron todas muchas cosas positivas que fueron surgiendo para tomar la decisión y la verdad que estoy contento con la decisión que tomé”, agregó Leonel Galeano.

Ahora, el aguerrido defensor, apuntará a dejar hasta la última gota en la pretemporada para estar presente en todos los partidos y aportar su granito de arena en todas las competiciones del cuadro incaico. La idea es mejorar lo hecho este año, pelear arriba y llegar lo más lejos en la Copa Sudamericana. ¡Upa, upa, upapá!