¡El «Patrón» Velásquez recuerda con pena lo sucedido en 1978!

El «Patrón» Velásquez, aseguró que seis de sus compañeros se «vendieron» contra Argentina.

Recordando un penoso episodio de nuestra Selección Peruana, a salido un documental sobre lo que sucedió en Argentina 78. El «Patrón» Velásquez, quien representó a la bicolor en dicho encuentro frente a Argentina donde caímos goleados por 6-0, dio unas duras declaraciones en contra de sus compañeros.

«Es como que se inicie la guerra y empieces a fusilar a tus propios compañeros, eso se dio. Seis de nosotros recibieron dinero, los principales prácticamente o los que jugaban mejor, eso nombraron. Empezando, quizás, por el arquero. El arquero es determinante en cualquier partido, algo que tenía, simplemente, que agacharse y agarrar el balón, él se quedó inmóvil, no se movió para nada», señaló el «Patrón» Velásquez.

Aunque no dio nombres, renombró que el arquero de ese entonces, Ramón Quiroga, quien es nacionalizado peruano, recibió dinero por parte de los argentinos para dejarse golear, ya que, los «Ches» necesitaban de ese resultado para clasificar al mundial de dicho año y vaya que lo lograron.

Puedes leer:

Como es conocido, el «Patrón» Velásquez, era pieza fundamental en la medular peruana y manejaba los hilos de la bicolor pero, sorprendentemente, Marcos Calderón, decidió cambiarlo y mandar al segundo tiempo a Raúl Gorriti. Gracias a ello, el elenco peruano, perdió a su mejor pieza y la goleada cayó por su propio peso.

«A los 10 minutos del segundo tiempo, Marcos Calderón me saca para que ingrese Gorriti. Jamás, ni en la selección y en mi equipo, me habían sacado. Primera vez que hace el cambio, me pareció muy raro. Ya estaba de por medio la ‘vendimia’, lamentablemente. Cuando salí yo íbamos 2-0, luego ya vinieron los cuatro goles. (…) Prácticamente es vender a tu país. Honestamente vivo decepcionado de esa derrota, no tenía porque haber sido así», finalizó muy apenado el «Patrón» Velásquez.