¡Martín Pérez Guedes para rato en Universitario!

Martín Pérez Guedes, renovó por todo el 2025 con Universitario de Deportes.

Uno de los mejores jugadores a lo largo de la presente temporada es Martín Pérez Guedes. El volante todo terreno, comenzó el año con algunas dudas por los hinchas quienes no lo tenían en la oncena titular pero poco a poco en base a trabajo y de demostrar su coraje en la cancha, se adueñó del puesto y termino siendo figura.

Ahora, según el periodista argentino César Luis Merlo, que siempre está al día en todos los fichajes del fútbol peruano, Martín Pérez Guedes es jugador de Universitario de Deportes por todo el 2025 para alegría de todos los hinchas merengues. El relojito crema seguirá encandilando las tribunas.

«Martín Pérez Guedes extendió contrato con Universitario hasta diciembre de 2026. Su vínculo vencía a fines del año próximo y el club le mejoró las condiciones a raíz de sus buenos rendimientos», es el mensaje que César Luis Merlo puso en todas sus redes sociales para los hinchas cremas.

Ahora, con la columna vertebral asegurada, en Universitario no pretenden hacer grandes cambios, pues se han reforzado en puntos claves como César Inga y Paolo Reyna, dos jales de peso que gravitaron mucho en la Liga 1. Dos jugadores que generan bastante ilusión en la «Trinchera Norte».

A su lado, Martín Pérez Guedes, tendrá un nuevo compañero, pues Jairo Vélez, ya entrena en Campo Mar y seguramente, ambos elementos, congenian de la mejor manera dentro de la medular merengue. Cuando hay jugadores de bue pie, es muy fácil que se genere química entre ambos de forma natural.

Un puesto que aún no está nada claro pero no se quieren apurar para no cometer errores, es en la posición de delantero de área. El caso de Raúl Ruidiaz es muy difícil aunque no está totalmente descartado y a entrado en la pelea el colombiano Daniel Moreno, atacante de Deportivo Pasto. ¡Veremos!