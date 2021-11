José Velásquez: “Debemos ganar el partido sí o sí”

José Velásquez, ex jugador de la Selección Peruana, habló sobre el partido de hoy entre las selecciones de Perú y Bolivia.

Un acreditado para hablar sobre la Selección Peruana es, sin duda alguna, José Velásquez. El ‘Patrón’ jugó dos mundiales con la ‘blanquirroja’ y disputó cuatro eliminatorias. El ex mediocampista de la bicolor habló sobre el trascendental encuentro de hoy ante la Selección Boliviana.

El ‘Patrón’ reveló que este partido se debe ganar como sea para seguir soñando con Qatar: “Perú no ha sido menos que ningún equipo. Pienso que contra Bolivia estamos quizás un poquito mejores que ellos y debemos ganar el partido sí o sí, tratar de hacer los goles ni bien empieza el partido para controlar la tenencia del balón la mayor cantidad de tiempo”.

El ex seleccionado peruano mencionó que Perú debe depender de todo el equipo y no solo de algunos jugadores: “Un equipo no depende de un jugador, ni de dos ni de tres. No considero que porque no juegue uno el equipo no vaya a rendir, el equipo depende de los once jugadores”, declaró en Radio Ovación.

El ex futbolista de Alianza Lima habló sobre los nervios que podría generar este cotejo en algunos seleccionados: “Los nervios siempre van a estar pero esos nervios tienen que desaparecer máximo a los 10-15 minutos”.

Por último, una de las leyendas del fútbol peruano se refirió al momento de Alianza Lima en la Liga 1 2021: “Alianza ha tenido una regularidad, fueron de menos a más, solo han perdido dos partidos y por ello están tratando de conseguir el campeonato”, finalizó.