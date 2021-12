Joan Laporta se reunió con Mino Raiola… ¿por Haaland?

Empezó la competencia por Haaland. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, estuvo en Turín (Italia) para la reunión que tuvo Pedri González sobre el ‘Golden Boy’ de Tuttosport. Allí, no sorpresivamente, se encontró con varias personas entre los que resalta Mino Raiola, un representante de futbolistas importantes en la élite mundial.

Así lo dio a conocer Fabrizio Romano, quien soltó la noticia como una exclusiva. “El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tuvo hoy una reunión con Mino Raiola en Torino. Laporta está en Italia por el Golden Boy de Pedri y se reunió con Raiola en un hotel famoso. La relación es genial desde hace años. Haaland, Pogba y muchos otros talentos a los que prestar atención”, sentenció el periodista italiano.

Pero eso no fue todo porque como mencionamos en párrafos anteriores esta reunión no fue de imprevisto. “El encuentro entre Joan Laporta, Mateu Alemany y Mino Raiola no fue casual. No fue en el hotel donde Barcelona se aloja en Turín, y la reunión estaba prevista desde la semana pasada”. Aprovecharon el momento para hablar.

🔴 EXCL: Barcelona president Joan Laporta had a meeting with Mino Raiola in Torino today.

Laporta’s in Italy because of Pedri’s Golden Boy & he met with Raiola in a famous hotel.

The relationship is great since years. Haaland, Pogba and many other talents to keep an eye on. pic.twitter.com/KBlgPWrof5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021