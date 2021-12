Flores: “He pensado la idea de retirarme en universitario”

¡Tan cerca y a la vez tan lejos! ‘Orejas’ Flores siempre recuerda sus raíces.

El delantero del FC United, Edison Flores, no está considerado en este mercado de pases, aun así mantiene la idea de volver o retirarse en Universitario, pero va depender de factores. Sobre retirarse en en el cuadro ‘crema’, declaró lo siguiente:

“He contemplado esa idea, pero obviamente uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro o qué pueda ser de las dirigencias que vienen y van, pero como una ilusión obviamente siempre está”

Comentó ‘orejas’ a Willax Deportes.

Respecto a su presente en la selección peruana de futbol, el popular ‘orejas’ expresó: “Obviamente sí perdí terreno porque yo creo que no he tenido los partidos. He estado fuera en muchos partidos y obviamente hay jugadores que están en un buen nivel, que han demostrado ser jugadores de selección”. Con esto Flores reconoció que las lesiones y perderse varios partidos lo han relegado de la selección.

Además, felicitó a Jefferson Farfan y al compadre, el cuadro blanquiazul por obtener el titulo de la Liga 1. “Felicitaciones a la gente de Alianza que se llevó el título nacional, estaba Jefferson ahí. A los hinchas de la ‘U’, espero que el próximo año sea mucho mejor para la ‘U’ y se pueda llevar el campeonato el próximo año” Finalizó el volante del DC United.

El D.C. United suma cuatro títulos de la MLS para ocupar la segunda posición, aunque no gana desde el 2004. Recordemos que el titulo de esta temporada se la llevó el New York City del peruano Alexander Callens.