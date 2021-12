Ángelo Campos: “Alianza es mi lugar en el mundo”

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, habló sobre la emoción de jugar para el club de sus amores.

El guardameta de Alianza Lima, Ángelo Campos, quién fue reconocido como el mejor arquero de la Liga 1, brindó declaraciones a radio Ovación. Donde habló de lo que vivió este año con el club blanquiazul y sus metas a futuro.

“Yo estoy muy contento en Alianza, estoy muy feliz, es mi lugar en el mundo y con todo lo que he vivido este año aún más. Yo hace muchos años que llegué a Alianza y vivir este año desde el principio hasta el 28 de noviembre. ha sido algo demasiado lindo, Yo trabajo para ser el número 1 en Alianza, para salir al extranjero, soy un hombre de fe y sé que con Dios todo es posible”

Expresó Campos a Ovación.

Actualmente el mejor arquero de la Liga 1, se encuentra entrenando con la selección y destacó el formar parte de este grupo.

“En la selección hay muy buenos arqueros que han estado por años en el grupo pero es muy lindo estar con ellos, son los mejores del fútbol peruano y yo tengo que esforzarme para estar en ese grupo. Con el trabajo obtienes muchos resultados”.

El dato. El popular ‘mono’, durante su temporada en Alianza Lima, estuvo en 22 partidos y solo le anotaron diez goles, teniendo en total 15 veces su portería invicta.

“Es el año que he tapado más partidos, he jugado una primera final. Este es mi segundo campeonato con Alianza pero el primer campeonato no lo jugué mucho, este sí. Tuve un llamado a la selección, ha sido un año lindo” finalizó el exarquero de Melgar.