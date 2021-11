Joao Villamarín: “Boys es un sentimiento”

“La pregunta que me hago es: ¿Qué hubiera pasado si desde un inicio las cosas hubieran estado muy bien?”.

Escribe:

GABRIEL ÁNGELES

Fue tu mejor año como goleador. ¿Qué sentiste en Boys que en otros equipos no tuviste?

La forma en como la gente vive, el sentimiento por su equipo. Boys es de su gente y eso te marca sobremanera y me ayudó a ser uno más de ellos y lograr lo que nos propusimos desde principio de temporada.

¿La administración ya te habló sobre tu renovación?

No, todavía no hablaron conmigo. Espero reunirnos para conversar porque ellos tienen la primera posibilidad pero esperemos a ver qué pasa.

¿Qué ofertas te han llegado?

Todavía no sé a ciencia cierta cuáles son las posibilidades. La mayoría son rumores y tendré que reunirme con mi representante para tomar una decisión por mi futuro y mi familia.

¿Pero quieres quedarte en Boys?

Claro, pero tampoco les cierro las puertas a otras posibilidades.

¿De qué manera el equipo se motivaba para cada partido en la buena racha?

Todo siempre lo hicimos por la familia, por nosotros mismos, porque en algún momento incluso nos quedamos solos, a la deriva y teníamos que remar. Nos concientizamos que teníamos que jugar a pesar de los problemas y estos son los resultados.

¿Pero había algún mensaje en particular?

No. Siempre mantuvimos la calma. Tuvimos dos o tres conversaciones y siempre el equipo estuvo tranquilo y eso primó. Creo que no hubiéramos estado hablando de una clasificación sino de algo menor que no era lo que queríamos.

Hubo equipos que en el Clausura dieron la sensación de poder pelear más arriba. ¿Es el caso de Boys?

Sí. La pregunta que yo me hago es: ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran estado bien? Porque cuando estuvieron mal fue donde mejor nos fue, encontramos el equilibrio tanto psicológico como deportivo. De repente podríamos estar hablando de una cosa mayor, eso queda en incógnita.

¿Cómo te llevas con el profesor Ítalo Manzo?

Muy bien. El ‘profe’ ha sido una de las personas con la que más apego he tenido personalmente. Porque siempre recibí un consejo y apoyo para tener la tranquilidad y afrontar cada partido y la verdad que le estoy bastante agradecido.

¿Crees que pudo influir en algo en la campaña el profesor Gustavo Álvarez?

Mucho. Porque él nos dejó la identidad con la que el equipo se mostró durante la temporada. Entonces quitarle mérito sería muy soberbio porque sabemos que el profe ha sido también parte de esto igual que su comando técnico.

¿Con quiénes te llevas mejor del equipo?

Con todos. Porque eso es lo bonito, de encontrar un equipo en el que todo el mundo se lleve bien y que todos piensen de la misma manera en cuanto a resultados deportivos. Es lo mejor que ha podido pasar en Boys y por eso se han dado estos resultados.

¿Y con quién te sientes más cómodo jugando en el ataque?

Yo soy consciente de que el que le toque jugar está preparado al 100 por ciento para rendir como tiene que ser. Así que no me preocupa ni tengo ninguna prioridad por jugar con cualquier delantero que me pongan al costado.

¿Qué tanto motivan las posibilidades de reencontrarse con la hinchada?

Sería muy bonito poder ver un estadio ya con público porque ya es hora también, han pasado dos años desde que se prohibieron los ingresos a los estadios. Y sería bonito volver a vivir la fiesta del fútbol como tiene que ser.

Nunca se ha visto que los hinchas de Boys llenen las calles de Lima. ¿Sientes que eres más responsable que otros de este momento?

No. Responsable no me siento. Siento que hemos hecho lo que debíamos porque fue algo que pensamos desde inicio de temporada, tanto yo como los compañeros. El responsable en sí es el grupo por todo el esfuerzo y sacrificio que hizo.

¿En qué país del extranjero te gustaría jugar en un futuro?

Te soy sincero, ahorita con la edad que tengo, en el país que me llamen. Si bien es cierto a muchos nos gustaría jugar en ligas top, soy consciente de que ahora todos se fijan en jugadores mucho más jóvenes para tenerlos como proyectos. No tendría preferencia de ninguno porque tengo 29 años y lo que yo quiero es consolidarme en un equipo porque ya estoy cerca a los 30 y el tema del crecimiento futbolístico va decayendo y uno piensa más a futuro.