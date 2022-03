Jordi Cruyff: “La vuelta va ser dura en Turquía”

Jordi Cruyff, miembro de la dirección deportiva del FC Barcelona, habló sobre el empate a cero ante el Galatasaray de Turquía

Jordi Cruyff, miembro de la dirección deportiva del FC Barcelona, habló sobre el empate a cero ante el Galatasaray por el partido de ida de la UEFA Europa League. El hijo de Johan Cruyff señaló que el partido de vuelta en Turquía será muy complicado.

Sobre el posible regreso de Iñaki Peña al FC Barcelona: “Iñaki Peña ha transmitido mucha seguridad y calidad en la salida de balón, ha estado muy bien hoy. ¿Si volverá? Ya se verá en verano si estará aquí con nosotros”.

En la misma línea agrego: “Estamos muy contentos con Iñaki Peña, es un activo del Barça y volverá. Ha sido valiente para irse cedido y adquirir experiencia y esta formación le irá bien”.

Tras entender que “la vuelta va a ser dura en Turquía”, Jordi Cruyff no cuestionó las rotaciones de Xavi: “Las plantillas se hacen para que el entrenador tenga opciones. El entrenador tiene diferentes armas para distintos partidos y hoy ha elegido estas, un once que pensaba que sería bueno para hoy”.

Aseguró que el Barca jugó un buen partido pero perdieron ocasiones claras de gol: “Hemos atacado bien pero no hemos tenido ese acierto de cara a puerta. No hemos tenido tantas ocasiones súper claras. Ha sido un partido de esos que crees que va a ser más sencillo y al final si no metes el primer gol el partido se complica. Ellos han estado muy bien en defensa y allí no será fácil, pero hay que ir a por todas”