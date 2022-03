López: “En la selección siempre están lo que tienen calidad y experiencia”

Marco López, lateral izquierdo de la Selección Peruana, sabe que fue clave para tener nivel para competir las eliminatorias sudamericanas

“En la selección siempre están los jugadores que tienen mayor calidad y experiencia. Y en estos últimos años me tocó competir ante futbolistas importantes. Me ayudó mucho el día a día en San José. Pues si no estás preparado, es difícil competir a gran nivel como es la eliminatoria sudamericana”, dijo Marcos López.

Como sabemos la ‘Blanquirroja’ se está preparando para enfrentar este jueves 24 de marzo a la Selección Uruguaya en el estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias a Qatar 2022

Sobre el empate a tres ante el Columbus Crew por la Major League Soccer: “Los partidos se juegan hasta el final. El partido estaba controlado, pero jugar con uno menos 75 minutos, te pasa factura. Lo positivo es que a pesar de que nos voltearon el partido, este equipo no se rindió y lo peleamos felizmente lo empatamos”, concluyó.