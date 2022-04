Jorge Araujo: “Alex Valera es un goleador importante”

Jorge Araujo, ex futbolista de Universitario, habló sobre el clásico nacional entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’

“En mi primer clásico Claudio Pizarro jugaba en Alianza Lima, me tocó marcarlo. Venía con unas temporadas consolidándose, fue un bonito termómetro. Creo que empatamos, fue un buen partido para nosotros. De visita en Matute me fue bien. La mejor dupla que me tocó enfrentar fue Tressor Moreno y Claudio Pizarro“, señaló el exdefensor nacional.

Sobre cómo se afronta un partido en Liga 1 Betsson: “Es importante en los clásicos tener una unidad como equipo, que se haga fuerte de lo individual a lo colectivo. El clásico se vive a lo largo de la semana, con la hinchada, la prensa, antes se generaba muchísimo más polémica. Uno iba sumando esa rivalidad durante la semana“.

Araujo llenó de elogios al atacante de Universitario: “Alex Valera es un goleador importante para el equipo, siento que hay balones que no son fáciles para un delantero de resolver y el se las busca, encuentra la posición, pone bien el cuerpo, tiene fortaleza física. Dentro del área va a ser fundamental. En Alianza Lima hay que estar atentos a Hernán Barcos, dentro del área se ubica bien y es un gran definidor“.

Finalizó su entrevista, hablando sobre la joven promesa, Piero Quispe: “Creo que se ha adaptado, se ha adaptado como pez en el agua, está haciéndose un espacio. Depende de él consolidarse con el tiempo. Hay que sostenerlo, eso depende de él y el grupo que lo rodea“.