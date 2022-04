Paolo Maldonado: “Vamos a llegar súper bien al Clásico femenino”

Paolo Maldonado, director técnico de Universitario Femenil, habló sobre el duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ por Liga 1 Betsson

Paolo Maldonado, director técnico de Universitario Femenil, habló sobre el duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ por Liga 1 Betsson. El entrenador ‘crema’ femenil señaló que Universitario Masculino llega con el ánimo al tope al choque ante Alianza Lima Masculino.

“Desde el lunes tenemos el plantel completo, con algunas situaciones de lesión, pero confiamos en llegar a nuestro máximo nivel. El tema anímico es espectacular y creo que vamos a llegar súper bien”, declaró el estratega nacional en RPP.

Sobre el plantel 2022 de Universitario Femenil: “El plantel es casi el mismo que el que tuve en 2020. En un 90% el plantel se ha mantenido. Tiene que ver con el esfuerzo del club, con la gerencia, nos ha permitido tener estrecha relación y ver qué necesidades teníamos en cada posición. Hemos sido parte nosotros, para poder cumplir con el objetivo, que es el campeonato. Ha sido una conversación mutua y toma de decisiones bastante fácil”.

El ex jugador ‘merengue’ señaló: “Recordábamos mucho lo que pasaba en 2014, 2015, con la reserva previo al partido. Hoy por hoy no hay reserva, no se ha activado, pero la idea era esa. El conflicto venía porque la logística de la televisión no era favorable (cada equipo tiene derechos televisivos distintos), teníamos que aplazarlo o adelantarlo. Siempre la voluntad fue esa, que las chicas sientan ese calor, ese fervor de la hinchada hacia ellas. Lo planteamos, lo conversamos con Jean Ferrari, pero la logística no nos lo permitió”.