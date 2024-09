Jorge Fossati: “Estamos totalmente concentrados y enfocados”

El ‘Nono’ tendrá su primer partido al mando de la ‘bicolor’ en Eliminatorias

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, brindó declaraciones a la prensa previo al partido ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional ante 32 mil aficionados, es vital para los intereses de la bicolor que necesita con urgencia salir del último puesto de la tabla.

El estratega uruguayo se refirió tanto a Colombia como Ecuador y los calificó como unos durísimos rivales. “Nosotros somos conscientes de los durísimos rivales que nos toca enfrentar. Estamos totalmente concentrados y enfocados en el partido del viernes (ante Colombia). Sabemos que es un rival durísimo, pero creo que nosotros como equipo estamos en condiciones de enfrentarlos y buscar conseguir el mejor resultado”, señaló Fossati.

También habló sobre la condición de favoritos que lleva Colombia y mencionó que la realidad se refleja en el terreno de juego. “Son de los primeros, nosotros somos el último. La lógica es que, si juega uno de los primeros, contra el último, el favorito sea uno de los primeros. Después, la realidad y la verdad se ve cuando se está jugando el partido, lo demás no deja de ser teorías que son lógicas”, apuntó Jorge Fossati.

Puedes leer:

De igual forma, el entrenador uruguayo aseveró que salieron de la Copa América más fuertes. “Ya he dicho que soy consciente que no muchas personas que piensen como yo. De la Copa América hemos salido más fuertes y me parece que el equipo sigue mejorando. Ahora hemos apretado el botón de la memoria. Hay detalles”.

Además, habló sobre el estado físico del plantel previo al encuentro. “Algunos que vinieron con algunos problemas están mejorando y van a poder estar. Por el momento, con Maxloren Castro, tenemos 30 futbolistas a la orden”, comentó el ‘Nono’.

Puedes leer también: Finalistas del Balón de Oro 2024: Real Madrid y grandes ausencias marcan la lista