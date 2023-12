Jorge Fossati llegó a Lima para firmar con la Selección Peruana

El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, regresó a Perú para ser el nuevo DT de la Selección Peruana para las clasificatorias al Mundial 2026.

Jorge Fossati llegó a Perú para ser el nuevo técnico de la Selección Peruana. El entrenador uruguayo de 71 años viene de conseguir el título nacional con Universitario de Deportes tras 10 años. Fossati sustituirá a Juan Reynoso, tras su salida de la ‘Blanquirroja’ por los malos resultados de las Eliminatorias Sudamericanas. En su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, Fossati brindó algunas declaraciones.

Esto comentó Jorge Fossati, tras ser considerado para ser entrenador de la Selección Peruana:

“Ir a la selección es un privilegio. No hay club en ningún país que sea más importante que la selección”.

“Para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que yo soy el idóneo para conducir a la Selección Peruana”.

Asimismo, el estratega charrúa agregó que cree en la clasificación al Mundial 2026:

“Si yo no estuviera convencido de que se puede no estaría, loco no soy”.

Fossati también habló sobre el salto de Piero Quispe al Puma UNAM de México:

“Yo lo único que te puedo decir es que Piero Quispe se merece lo mejor, que tenga todas las oportunidades. Ojo, estar en Universitario no es poca cosa. De alguna manera nos sentimos felices por él si es que decide irse”.

