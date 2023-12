Ricardo Gareca volvió a hablar de la Selección Peruana

El ex-entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, comentó sobre algunos temas de la ‘Blanquirroja’.

En la etapa final de la salida de Juan Reynoso, Ricardo Gareca se refirió sobre algunos temas de la Selección Peruana en el canal de Youtube ‘Mauricio y Michael’.

Ricardo Gareca mencionó cómo se siente al ver los malos resultados de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas.

“No es algo que a mí me extrañe porque lamentablemente en los dos comienzos de las Eliminatorias me tocó algo similar a Juan Reynoso. Es revivir un poco todo lo que me tocó vivir a mí”.

Lee:

Asimismo, dio una explicación del posible mal comienzo de la era Reynoso:

“Nosotros tuvimos la suerte de que inmediatamente vino la Copa América que nos dio la posibilidad de trabajar. En este caso como no hubo Copa América y hubo mucho tiempo por delante después de lo que fue el Mundial de Qatar. Yo lo que veo en esta etapa de Reynoso más que nada es el poco tiempo que tuvo de trabajar que sin lugar a duda pudo haber influido a este arranque. No poder darle la fisonomía que él quiere para la Selección Peruana”.

Ricardo Gareca también reafirmó su postura sobre su concepto del jugador peruano:

“Nosotros cuando tomamos la selección, estábamos convencidos por Perú. Tuve a jugadores importantes peruanos y me gustaba su calidad futbolística”.

“Posteriormente, necesitábamos información. Como había varios preconceptos sobre que los jugadores eran indisciplinados, no corrían y un montón de cosas insertadas en el ambiente, mandamos a poner cámaras en todos los estadios. Nos dimos cuenta que era todo lo contrario, el jugador peruano corre en la selva, en calor, en césped sintético, etc”.

Puedes leer también: Copa América 2024 en Estados Unidos: las 14 sedes del torneo