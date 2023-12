‘Chemo’ del Solar brindó declaraciones sobre la Selección Peruana Sub-23

El DT de la Selección Peruana Sub-23, José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, se presentó en conferencia de prensa.

La Selección Peruana Sub-23 de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar se está preparando para disputar el Preolímpico 2024. El evento deportivo que definirá los clasificados a los Juegos Olímpicos París se jugará en enero y febrero del próximo año.

‘Chemo’ del Solar explicó cómo llegó a ser entrenador de la Selección Peruana Sub-23:

“Hace aproximadamente dos meses, el seleccionador de mayores, Juan Reynoso, en una reunión privada me pide el asumir la dirección técnica de la sub 23, cosa para la cual yo no había sido contratado.”

“Luego de la invitación de Juan nos reunimos con Oblitas, él da la venia a esta decisión que nace de Juan y también tuvimos una reunión con Agustín Lozano”.

Asimismo, José del Solar explicó las limitaciones en las convocatorias:

“El preolímpico no es un torneo organizado por FIFA, el gran problema que tenemos es que los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores”.

“Con algunos clubes he tenido buena recepción y otros directamente me han dicho que no prestan a sus jugadores y no están en la obligación de prestarlos”.

Lista de convocados a la Selección Peruana Sub-23:

Arqueros:

Jefferson Nolasco (Cienciano) y Jhefferson Rodríguez (Universitario)

Defensas:

Erick Noriega (San Martín), Julinho Astudillo (Universitario), Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Juan Quiñones (UCV), Alonso Yovera (Cusco FC), Emilio Saba (C.A. Mannucci), Franshesko Cassiano (Sporting Cristal), Matías Llontop (C.A. Mannucci) y Marco Huamán (Sport Huancayo).

Mediocampistas:

Sebastián Cavero (Melgar), Eslyn Correa (D. Municipal), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Jhoao Velásquez (Alianza Lima), Álvaro Rojas (Universitario), Franchesco Flores (UCV) y Jefferson Cáceres (Melgar).

Delanteros:

Juan Pablo Goicochea (Alianza Lima), Guillermo Larios (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Alianza Lima) y Víctor Guzmán (Alianza Lima).

