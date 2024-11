¡Jorge Fossati tiene todo bajo control!

Jorge Fossati, habló sobre las suspensiones de Zambrano y López.

El técnico de nuestra Selección Peruana, Jorge Fossati, se pronunció al respecto sobre las suspensiones de Carlos Zambrano y Marco López. El profesor tomó con calma las preguntas de la prensa y aseguró que él ya estaba enterado del tema y, por ende, tomó las precauciones del caso por el bien del equipo.

«No es sorpresa, nosotros lo sabemos hace unos diez días y no es solo Zambrano, es López también. Qué te voy a decir, otra cosa rara que le pasa a la selección peruana. Hace un par de fechas uno de los rivales tenía un jugador suspendido por 5 partidos, le quedaban 3 y pudo jugar contra nosotros. En setiembre el técnico de la selección de Perú no pudo salir a la cancha porque su equipo entró dos minutos tarde en otra competencia, en la Copa América», sostuvo Jorge Fossati.

El fin de semana, pudimos conocer la lista de convocados del profesor en donde hay regresos y ausencias, pero, para el «Nono» todo está bajo control y se a tomado las provisiones del caso. A su vez, dio a conocer un poco más del porque de las sanciones de ambos jugadores.

«Creo que tendríamos que revisar entre todos, incluyéndolos a ustedes, si estamos defendiendo a Perú públicamente como deberíamos hacerlo o si estas cosas pasan porque en Perú no se queja nadie públicamente. La condena social tiene más fuerza a veces que lo que puede hacer un abogado, me da rabia solo de reconsiderarlo esto pero nuestro deber como encargados que somos de la selección es buscarle soluciones a los problemas que yo no puedo solucionar y es lo que trataremos de hacer con estas ausencias insólitas o raras, no sé cómo llamarlas», agregó Jorge Fossati.

Por último, en la lista de convocados, sorprendió el regreso de un viejo conocido. Miguel Trauco, vuelve a vestir la bicolor. Ante la suspensión de Marco López, es entendible el llamado del jugador del Criciúma de Brasil, quien, aunque con características diferentes, su buen pie, sumará de mucho dentro del combinado patrio.