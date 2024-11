Selección peruana: Fossati presentó la lista para los partidos ante Chile y Argentina

Vuelven las Eliminatorias. Jorge Fossati presentó la lista de los 29 jugadores que representarán a la selección peruana en la próxima fecha doble, donde nos tocará enfrentar a Chile (local) y a Argentina (visitante). Estos encuentros son de vital importancia para las aspiraciones de la ‘bicolor’ de volver a una Copa del Mundo, luego de perderse la edición de Qatar 2022.

La lista de Fossati dejó muchas sorpresas entre las cuales destacan el regreso de Paolo Guerrero al frente de ataque de la selección peruana, tras la Copa América 2024. Por otro lado, una de las novedades en la delantera es la inclusión del atacante del Cusco FC, Luis Ramos, quién fue llamado en la anterior convocatoria para los debido a la lesión de Gianluca Lapadula. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos cibernautas fue el no llamado a Joao Grimaldo, quién actualmente juega en el Partizán de Belgrado. Si bien es cierto el ex Sporting Cristal no disputaba muchos minutos bajo las órdenes de Fossati, pese a ello, era una nombre habitual dentro de las convocatorias del ‘Nono’.

Las sorpresas continuaron en la línea de los mediocampistas, especialmente por la inclusión de Miguel Trauco. El lateral izquierdo del Criciúma volvió a la selección peruana luego de no ser tomado en cuenta para los partidos ante Uruguay y Brasil. El que no recibió el llamado del ‘Nono’ fue Marcos López, quién fue titular en la banda izquierda durante la mayor parte de las Eliminatorias. Además de ello, el lateral del Copenhague, se encuentra sancionado para el partido ante Chile.

Los convocados a la selección peruana

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero y Diego Enríquez.

Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram y Erick Noriega.

Mediocampistas: Renato Tapia, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra, Wilder Cartagena y Miguel Trauco.

Delanteros: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Bryan Reyna, José Rivera, Paolo Guerrero y Luis Ramos.

