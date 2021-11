Jorge Jesús: “En 30 años como DT, nunca vi un fallo así”

Jorge Jesús, director técnico del Benfica, habló tras empatar en cero ante el Barcelona en Champions League.

Jorge Jesús, director técnico del Benfica de Portugal, habló tras empatar en cero ante el Barcelona en Champions League. También mencionó también el fallo de su jugador Haris Seferović en el último minuto del encuentro en España.

Barcelona y Benfica el día de ayer empataron en el encuentro por Champions League. Donde el club español fue bastante superior al rival que solo se mantenía a defender el arco en cero y esto complicó al club catalán.

Haris Seferović entró en el minuto 81 de encuentro por Alejandro Grimaldo. En los minutos finales del encuentro el uruguayo, Darwin Núñez habilitó con un pase al jugador suizo, quien controló el balón se sacó de encima a Ter Stegen, logró sacar el disparó. Sin embargo el balón se fue afuera.

El DT del club portugués en conferencia de prensa se lamentó sobre el fallo de su jugador Seferović frente al arco solo, dijo que en sus 30 años como director técnico nunca le había pasado este suceso: “En 30 años como entrenador no he visto un fallo así. Ahora dependemos de los otros y no es la mejor situación. Veremos lo que pasa entre el Bayern Múnich y el Barcelona”.

Además el estratega de las “Águilas” dijo que le afectó bastante emocionalmente este falló que mencionamos: “Esta última jugada me afectó emocionalmente, fue una pena. Es cierto que durante los 94 minutos, el Barcelona tuvo una o dos ocasiones de gol. Al final, ni siquiera había portero en nuestra última oportunidad”.

Y por último resaltó el juego de ellos y también que el Barcelona es un club con historia y de los mejores del mundo: “Salimos de aquí con un resultado que nos hace soñar, pero no dependemos de nosotros mismos. Sigo diciendo lo mismo, el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y estamos compitiendo por la clasificación con ellos”, finalizó.