“Maradona me violó mientras mi madre lloraba”

A pocos días de que se cumple un año de su fallecimiento, Diego Armando Maradona fue acusado de violar a una menor de edad en Cuba.

El nombre de Diego Armando Maradona vuelve a estar envuelto en polémica. A días de que se cumpla un año de su fallecimiento, el astro argentino ha sido acusado de violar a una menor de edad.

La protagonista de este caso se llama Mavys Álvarez y confesó, en una entrevista en Infobae, el horror que vivió cuando le hicieron viajar con 16 años de Cuba a Argentina para estar con Maradona, además de su estancia en la propia isla, en La Habana.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó, eso fue lo que pasó. Mi mamá estuvo tocando y lloró detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí”, argumentó la mujer.

“No me dejaba gritar, no me dejaba. No podía, no podía. Me decía, ‘cállate la boca’. Y no podía, no podía”, relató con voz quebrada.

No fue esa la única vez que se puso violento. “A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular!’, amenazándome con que me podía matar”, confesó.

“Diego quería que yo luciera con más senos. No le gustaban los pechos chiquitos. Él quería que me pusiera senos más grandes. Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra. Luego me pasan a la sala y el médico me explica que por el tamaño de mis senos y mi piel no podían ponerme la talla de que Diego realmente quería. Mis padres no firmaron ningún papel”, afirmó.

Mavys Álvarez también señaló a Fidel Castro, de quien dijo que sabía que Maradona estaba teniendo una relación con una menor de edad: “Maradona le pide que le venda una casa en Cuba, y le pide dejarme viajar a mí. Y a Maradona le dijo que las dos cosas se las concedía, pero que la casa él se la regalaba, no se la vendía. Me da la aprobación de la salida, no hizo falta nada más, ni mamá, ni formas de nadie”.

Álvarez también relató cómo Maradona le introdujo en el mundo de la droga: “Un día él me deja un plato que tenía hecha con una raya de cocaína. Entonces me explica lo que era esa droga y me dice que eso lo ayudó a mantenerse despierto para poder soportar la noche en una discoteca o para darle enegía. Un día se va de viaje y me deja el plato con dos rayas ya preparadas para que yo lo consumiera. Un día me dio la pura y me dio una arritmia cardíaca muy fuerte, no podía respirar y tenía muchas palpitaciones”.

Por último, Mavys Álvarez dejó un mensaje a los hijos de Maradona: “Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojalá no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia. No puedo decir otra cosa”.