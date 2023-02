Jorge Messi: “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”

No lo ve de regreso. El padre de Leo Messi, Jorge, fue consultado por el futuro de su hijo al abandonar la ciudad de Barcelona. Ante la pregunta de un posible regreso del atacante argentino al club culé, tuvo una respuesta desesperanzadora para los azulgranas.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, reveló Jorge Messi.

Lionel Messi aún no renueva contrato con Paris Saint-Germain y según el diario francés L’Équipe, su padre habría rechazado el primer contrato ofrecido por el club parisino.

Esto había prendido la ilusión de los hinchas culés sobre un posible regreso de la Pulga, pero estas declaraciones de su padre y la mala relación que manejan con Laporta empiezan a enterrar la posibilidad.