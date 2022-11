Jorge Sampaoli: “La FIFA decidió jugar en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata”

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, criticó la organización del Mundial 2022 tanto por su sede como por el mes en el que se está haciendo pues considera que los jugadores están ya pensando en ese torneo cuando aún están compitiendo con sus equipos.

“Yo cuento con los mejores el domingo. Pero esto no puede resolverlo nadie. La FIFA decidió jugar en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata. Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Por lógica, los jugadores miran no de reojo, con dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas”, dijo el argentino.

Agregó: “Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo, pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca quizá no enfocarse del todo en el momento. No sólo el Sevilla. En la situación que estamos, este partido es la final del Mundo. Nos jugamos mucho en este encuentro”.

Redactor: Diego Pecho