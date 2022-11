Thibaut Courtois: “Con tantos partidos desde el último parón puede ser normal que el físico no nos acompañe. Nos pasó factura”

Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid, se mostró descontento por la derrota frente a Rayo Vallecano, el guardameta aseguró que el duelo de hoy no fue el mejor para los merengues, ya que la razón principal fue por el gran nivel de los locales y también por la gran carga de partidos que han tenido.

Sobre el gol de penal de Trejo y la repetición de la ejecución, comentó: “No fue por mí, fue por Carvajal según me dijo el árbitro. Creo que justo mi taco estaba en la línea. El VAR dijo que era por meterse en el área. No sé si siempre se pita, pero el rechace va a Carva y claro, lo pita”.

“El segundo no sabía qué hacer. Cuando vi que se iba a la izquierda me tiro y no logré pararlo. Si lo paras da energía, sino es un golpe para nosotros. Es un campo difícil, tiraban balones de la grada, perdían tiempo, pero es así. Espero que sea la única derrota en Liga“, agregó.

“Rayo este año está haciendo una gran temporada, es un equipo que juega bien y presiona bien sobre todo en casa, sabíamos que iba a ser un partido difícil y no hemos estado a la altura en la primera parte para igualar su presión y su intensidad”, declaró para los medios.

Asimismo, el jugador belga afirmó que los campeones de Europa no están en buen nivel físico: “Este año nos han encajado goles demasiados tontos por fallos y por no estar 100% en el partido, y eso es un poco difícil porque meter dos goles en este campo tendría que ser suficiente para ganar. Todo estuvo mal hoy, no fue nuestro mejor día y por eso perdimos. Con tantos partidos desde el último parón puede ser normal que el físico no nos acompañe. Nos pasó factura”.

Redactor: Diego Pecho