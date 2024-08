Este fin de semana viviremos la jornada #14 del Torneo Promoción y Reservas. Entérate aquí.

Llegamos a la fecha #14 del Torneo Promoción y Reservas y aunque a sido un largo camino, los equipos van dando todo de si con la única consigna de salir campeón. Entérate con nosotros como se jugará esta fecha que trae partidos muy atractivos como el Alianza Lima vs ADT y Cusco FC vs Chanckas CYC.

Comenzamos con el GRUPO A en donde el viernes 23 de Agosto, nos regalarán 3 vibrantes partidos para poder disfrutar. El primero será en el Callao a las 10:30 am cuando Sport Boys, reciba en condición de local a Alianza Atlético. Seguidamente a la 1:00 pm, en Trujillo, la Universidad César Vallejo, se medirá ante UTC de Cajamarca.

Cerrando el día viernes, en un partido de pronóstico aparte por el buen nivel de ambos clubes, Carlos A. Manucci, recibirá en su fortín a uno de los líderes como Univeristario de Deportes. El sábado 24, tendremos como único encuentro para disfrutar el Atlético Grau, enfrentándose a Unión Comercio. Esta fecha descansa Comerciantes Unidos.

Pasamos al GRUPO B donde los partidos comienzan el sábado 24 de Agosto en el Rímac, muy temprano, a las 10:30 am cuando Sporting Cristal, reciba en La Florida a Deportivo Garcilaso. A la misma hora, Alianza Lima, en la cima de la tabla, recibirá a un siempre fuerte ADT que ya le a dado mucha pelea.

El último encuentro del día sábado será el Sport Huancayo vs Cienciano a las 11:00 am en un partido de pronóstico reservado. Al día siguiente, el Domingo, tendremos solo un encuentro y será el Cusco FC vs Chankas CYC. En este grupo le toca descansar a FBC Melgar que trabajará para corregir cosas y volver con todo.

Apoyemos a ese Torneo de Promoción y Reservas donde se foguean nuestros menores que mañana más tarde serán los encargados de nutrir a los equipos de la primera división, así como a nuestra selección peruana que se encuentra urgidos de encontrar nuevas caras que estén al nivel que se necesita.