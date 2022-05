José Bellina: “Puse mi cargo a disposición

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, calificó de vergonzoso la goleada sufrida ante River Plate por Copa Libertadores

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, calificó de vergonzoso la goleada sufrida ante River Plate por Copa Libertadores. Además confesó que el cuadro blanquiazul ha conversado con Paolo Guerrero y señaló que no habrá cambios por ahora.

“Ha sido vergonzoso lo que sucedió. Hay dos evaluaciones: los primeros cinco partidos donde sí competimos y luego el partido ante River que no tiene justificación alguna. Le pido disculpas a los hinchas”, admitió Bellina en RPP.

Asegura que su cargo está en disposición: “Yo puse mi cargo a disposición y ahora mismo toda la estructura dirigencial está en evaluación. (…) Hoy por hoy no se ha tomado ninguna decisión sobre el profesor Bustos. Seguirá siendo técnico de Alianza, pero todos seguimos bajo evaluación y veremos qué pasa al final del Apertura”.

Sobre los objetivos que tenían los ‘íntimos: “Es difícil decir si Alianza se reforzó bien o no. Quisimos mantener una base y una estructura. Han habido jugadores que han rendido de una manera distinta y bueno, no estuvimos a la altura de la Copa. (…) Pensamos que mínimo con este plantel, podríamos pelear clasificar a la Sudamericana. Claramente no fue el caso. Aceptamos los errores y tenemos que corregirlos”.

Finalizó su entrevista mencionando que Alianza Lima ha conversado con Paolo Guerrero: “El club ha hablado con Paolo. La idea es proponerle un proyecto y no un contrato de solo seis meses. No ha habido oferta formal, solo diálogos para conocer su posición. En dos o tres semanas se define”.