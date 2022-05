Santiago Ormeño: “Me siento bien futbolísticamente”

Santiago Ormeño, delantero de la Selección Peruana, señaló que se encuentra muy motivado de cara al repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos

Santiago Ormeño, delantero de la Selección Peruana, señaló que se encuentra muy motivado de cara al repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. El atacante del León de la Liga MX confesó que le sorprendió la no convocatoria de Raúl Ruidíaz.

Asegura que está nueva experiencia en la Selección Peruana es muy épico: “Es algo muy bonito lo que me va a tocar vivir ahora. Estoy emocionado y motivado por la convocatoria, también por arrancar un nuevo torneo aquí en León. Me siento bien futbolísticamente y esperemos que vengan los resultados esperados”, señaló el atacante de 28 años en declaraciones para TV Azteca.

Sobre la no convocatoria de Raúl Ruidíaz en la blanquirroja: “No sé, creo que son los 3 delanteros en los que confía, normalmente son 3 los que se convocan. (…) Sorpresa no, porque no lo habían convocado en anteriores ocasiones (a Ruidíaz), pero sin duda alguna es un extraordinario jugador, que está viviendo un momento espectacular”.

Finalizó su entrevista señalando que hará lo posible para clasificar a Qatar 2022: “No es algo fácil enfrentar esas temperaturas, pero será igual para el equipo rival. Será algo bonito y vamos con todo para ese boleto (al Mundial)”.