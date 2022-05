José del Solar: “Nuestro objetivo en estas últimas 5 fechas es sumar la mayor cantidad de puntos”

José del Solar, director técnico de la Universidad César Vallejo, habló sobre las fuertes derrotas que tuvieron en la Liga 1

José del Solar, director técnico de la Universidad César Vallejo, habló sobre las fuertes derrotas que tuvieron en la Liga 1. El estratega nacional señaló tambien que desea que su plantel sume bastantes puntos en la Liga peruana.

Asegura que el ‘Poeta’ se va a recuperar y empezará a sumar puntos: “Tenemos que recuperar el nivel futbolístico de las últimas 2 fechas pasadas, porque ante Alianza y ya lo manifesté en lima, el primer tiempo que jugamos no estuvimos bien. Ahora jugamos contra Cantolao, si bien es cierto esta abajo en la tabla, tiene muy buenos futbolistas que nos pueden hacer daño, y debemos cuidarnos bien”, comentó del Solar.

Sin embargo, el ‘Chemo’ quiere ser fuerte de local en el Estadio Mansiche de Trujillo: “Tenemos que hacernos fuertes en el Mansiche, y ganar todos los partidos en adelante. Nuestro objetivo en estas últimas 5 fechas es sumar la mayor cantidad de puntos y terminar el Apertura lo más arriba posible”.

Por otro lado, del Solar detalló las bajas y altas para el próximo encuentro: “Tenemos bajas de último momento como la es Frank Ysique. El día de ayer salió sentido en la práctica y hoy el cuerpo médico me ha confirmado que no podrá estar ante Cantolao. A esto se suma Figuera que está expulsado. Hemos recuperado al 100% a Vélez y Arroyo, porque ante Alianza no debieron jugar, pero tomé el riesgo a raíz de que estábamos perdiendo