José Guillermo del Solar: “Nosotros pensamos en ganar la mayor cantidad de partidos posibles de acá al final del campeonato para hacer la mayor cantidad de puntos”

José Guillermo del Solar tras la victoria ante Cantolao: “Nosotros pensamos en ganar la mayor cantidad de partidos posibles de acá al final del campeonato para hacer la mayor cantidad de puntos”

José Guillermo del Solar, técnico de la Universidad César Vallejo, consideró que el triunfo ante Cantolao fue justo pero manifestó que la lucha por el Torneo Clausura es complicada pero que intentarán ganar lo máximo que puedan hasta el final del torneo.

“Nos hace acercarnos un poquito pero están pendientes los partidos de mañana, Cristal recibe a la ‘U’, Grau visita a Sullana, Melgar juega con Ayacucho y Alianza es local contra Municipal. No es fácil porque hay muchos equipos por encima nuestro y va a ser muy complicado”, dijo tras el partido.

Agregó: “Nosotros pensamos en ganar la mayor cantidad de partidos posibles de acá al final del campeonato para hacer la mayor cantidad de puntos. En el acumulado nos han quitado dos puntos, es difícil que estemos entre los cuatro primeros. Nuestro objetivo es asegurar la participación del equipo en la Sudamericana”.

Sobre esos puntos perdidos en mesa comentó: “Influye porque son puntos que ya los hemos ganado. El club ha sufrido el tema económico este año y por eso nos han quitado los puntos pero estoy orgulloso de este grupo de jugadores. Hoy hemos sido bastante mejores que Cantolao y producto de eso pudimos llevarnos los 3 puntos”.

El técnico señaló que hoy se va contento con el rendimiento de su equipo. “Hoy sí porque hemos sido bastante superiores, no hemos sido capaces de generar muchas ocasiones de gol, 4 o 5, ellos no han llegado prácticamente a nuestro arco. Jugar contra un equipo que se mete atrás no es fácil pero el equipo ha tenido paciencia y merecidamente nos llevamos los 3 puntos”.

Finalmente habló de su futuro. “Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y me debo a la Universidad hasta ese momento, no estoy pensando todavía en el próximo año. El club me ha ofrecido la renovación de contrato y he quedado con ellos en reunirme los próximos días para determinar mi continuidad o no. Estoy tranquilo y contento en el club pero no es el momento de hablar todavía porque hay objetivos por conseguir”.

Redactor: Diego Pecho