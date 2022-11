José Rivera: “Voy a dar todo para llenar las expectativas del hincha”

José Rivera, refuerzo de Universitario, reveló cómo tomó la propuesta de la directiva merengue liderada por Jean Ferrari y Manuel Barreto

Los cremas continúan reforzando su plantel de cara a la temporada 2023. Junto a la llegada de Rivera, se confirmaron las llegadas de Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima y el defensor José Luján.

“No fue un gran año para Carlos A. Mannucci en lo grupal, pero en lo personal sí me fue bien. Cuando me llegó la propuesta de Universitario de Deportes, no había que darle muchas vueltas porque quién no quisiera estar allí”, dijo José Rivera sobre su paso por Mannucci este año.

Recordemos que Universitario desea contar con los servicios del habilidoso volante de Cantolao. Rivera tuvo una buena temporada en su club anterior a pesar del mal momento de los trujillanos. El jugador trabajó muy duro, esfuerzo que fue premiado con la convocatoria de Juan Reynoso a la Selección Peruana..

Por último, le dejó un mensaje a la fanaticada crema: “Me voy a preparar de la mejor manera. Universitario de Deportes es garra y garra es lo que tengo que tener cuando esté en el campo. Voy a dar todo de mí para llenar las expectativas del hincha”.

UNIVERSITARIO VA POR LA 27:

Siguen los anuncios en Universitario. Los cremas se enfocan para lo que será la Liga 1 2023 y este jueves anunciaron al peruano José Rivera como su más reciente fichaje. Además, se oficializaron las llegadas de Hugo Ancajima, José Luján y, anoche, llegó el volante chileno Rodrigo Ureña.