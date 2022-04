José Soto: “Alianza hizo un partido con mucho corazón”

José Soto, ex defensor de Alianza, habló tras la derrota frente a River Plate por la primera fecha de la Copa Libertadores de América

José Soto, ex defensor de Alianza, habló tras la derrota frente a River Plate por la primera fecha de la Copa Libertadores de América. El conjunto blanquiazul no pudo hacer respetar la localía frente al conjunto millonario. Un solitario gol de Matías Suárez en el segundo tiempo liquidó la suerte de Alianza.

Campos manifestó lo siguiente: “Existe un sinsabor del partido de ayer, Alianza hizo en el primer tiempo un partido peleado, si bien es cierto, River tuvo mayor tiempo la pelota, no tuvo ocasiones claras de gol y Alianza intentó contragolpear y defendió bastante bien. Hizo un partido con mucho corazón”.

Además, agregó que: “Alianza trabaja muy bien el 3-5-2 que le dio el título el año pasado y con ese sistema le quitó espacios a River y se le complicó con el buen trabajo defensivo que hizo”.

ALIANZA AHORA IRÁ A CHILE:

Además, manifestó lo siguiente: “Si se ve el gol nace de un lateral, pues si bien River manejaba el balón. No tenía ocasiones claras de gol y no llegaba con tanto peligro como en otros partidos donde es una máquina y crea 7 y ocho situaciones de gol”.

Por último, aseguró que: “Cuando entra un jugador al campo va a jugar al fútbol, no pienso que exista un jugador que entre a malograr a un compañero. Fue más la vehemencia y calentura de Aldair, pero no fue con la intención de romperlo. Fue una jugada fortuita, no considero que fue con mala intención”.