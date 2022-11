Juan Alayo: “Toca seguir hacia adelante y desearle lo mejor a este club tan lindo”

Mediante sus redes sociales, Juan Alayo comunicó a sus seguidores que no seguirá como entrenador del club Sport Boys, agradeciendo la oportunidad que se le brindó

A través de las redes sociales, el entrenador nacional, Juan Alayo informó que no seguirá al frente de Sport Boys la temporada 2023 de la Liga 1 Betsson.

“Gracias a Dios por la bendición y oportunidad que me brindó de defenderte cada segundo de este año. Fui un privilegiado y no saben cuándo lo viví y disfruté. Gracias a cada uno que hizo que esta experiencia sea espectacular. Me voy con la cabeza arriba y orgulloso del grupo humano que lideré”, mencionó Alayo en su cuenta de Instagram.

“A los que me quieren mis respeto, a los que no, gracias. Porque me hacen más fuerte. Toca seguir hacia adelante y desearle lo mejor a este club tan lindo”, indicó.

Según se conoció la directiva del cuadro rosado se habría acercado a Juan Alayo para informarle que no continuaría la próxima temporada.

Sport Boys sancionado

Recientemente, Sport Boys recibió una sanción por parte de la Comisión de Licencias por haber incumplido con algunos requerimientos del Régimen Especial. La Comisión decidió multar con 10 UIT a Sport Boys y otorgarle cinco días de prórroga para que presente los últimos dos requerimientos. Caso contrario, podría salir del Régimen Especial.

Redactado por: Miguel Casana