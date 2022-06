Juan Carlos Oblitas: “Sí se practicaron los penales”

El Gerente Deportivo de la Selección Peruana, Juan Carlos Oblitas, aclaró que los lanzadores ya estaban establecidos

¡Hasta el último entrenamiento! El encargado del área deportiva de la Selección Nacional, Juan Carlos Oblitas, aclaró en conferencia de prensa que los tiros de penal para el partido de repechaje contra Australia habían sido preparados con anticipación:

” Los penales no los vi. Vi todo partido, como nunca, en la tribuna. Los 90 minutos más los suplementarios, pero los penales no los vi. Sí he escuchado y leído que no se prepararon los penales. Eso es falso, es mentira. Lo dicen por ignorancia o por malicia. El último día de entrenamiento, con Costa Rica esperando porque entrenaba en el mismo campo, se practicaron los penales”, declaró el Director Deportivo.

Además, el popular ‘ciego’ manifestó que los tiradores ya estaban predeterminados: “Los penales están establecidos o preestablecidos. Lógicamente tiene que haber cambios porque Cueva y Carrillo no estaban. Todo estaba preparado. Hacen ver que no había planificación, cuando es lo que más hace Ricardo”, declaró.

