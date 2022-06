Oblitas sobre invitados en avión de la Selección: “No es la primera vez”

Sobre los 141 viajeros a Qatar, el Gerente Deportivo de la Selección Peruana aclaró que esto no influyó en el desempeño del equipo

Aclara la polémica. El Director Deportivo de la Selección Nacional, Juan Carlos Oblitas, no escapó en conferencia de prensa a la pregunta sobre la lista de 141 personas que estuvieron con el equipo cuando viajaron a Qatar. Resaltó que esto no tuvo relación alguna con la derrota de Perú por penales:

“No es la primera vez que se ha viajado en avión con más gente en la delegación. El término que le quieran dar, invitados o no, depende de la Federación. No es un tema que yo manejo, no es un tema que yo veo. Se ha dado otras veces y se ha ganado o se ha perdido, no tiene nada que ver con el resultado. Yo me mantengo a la parte de la delegación oficial. Nosotros nos avocamos a delegación deportiva”, manifestó el ex seleccionado.

Además, el popular ‘ciego’ precisó que la delegación deportiva constaba de 75 personas aproximadamente:

“¿Por qué chárter? Porque era imposible viajar unos un día y otros otro día, unos por un lado y otros por otro. No íbamos a tener capacidad para entrenar todos en el mismo tiempo. Es un avión en el que podían entrar 300 personas. No sé cuánta fue la delegación, pero la delegación deportiva fue entre 70 y 75 personas”, añadió.

